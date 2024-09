Colisão entre três carros entope trânsito na via rápida

Uma colisão que envolveu três viaturas na via rápida, no túnel da Ribeira Brava, sentido Funchal-Ribeira Brava, está a provocar um forte congestionamento no trânsito.

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram chamados ao local, tendo transportado uma mulher que se encontrava bastante ansiosa para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A fila de carros já tem uma extensão de vários metros.