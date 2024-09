Último dia de trânsito sem congestionamentos

Bom dia. Este deverá ser o último dia útil de trânsito sem grandes congestionamentos, pelo menos durante as manhãs deste ainda Verão, uma vez que já na segunda-feira começam as aulas na maioria das escolas da Madeira.

Passa pouco das 9h00 e neste momento não se vislumbram quaisquer problemas no trânsito, ao contrário do que deverá começar a ser sentido no dia 9 de Setembro, logo de manhãzinha, uma vez que o tráfego rodoviário irá retomar a 'normalidade'.

Ou seja, muito fluxo de Oeste e de Este, nomeadamente na Via Rápida, não havendo alternativas além das estradas regionais que, também ficam repletas de viaturas nas duas primeiras horas-de-ponta, cerca das 8h00 e cerca das 9h00.