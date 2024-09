Trânsito congestionado entre o Pilar e Santo António

Bom dia. Nesta manhã de quarta-feira, repete-se o cenário dos últimos dois dias, sobretudo depois do início do novo ano lectivo, com algum congestionamento no trânsito, ainda que a esta hora localizado em apenas um segmento da Via Rápida.

No sublanço entre o Pilar e Santo António, que se estende até aos Viveiros, pode contar com alguma lentidão no sentido Ribeira Brava - Machico.

A fila de trânsito ultrapassa a esta hora, mais de 2 km. No restante da via não há congestionamentos visíveis.