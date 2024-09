'Estúdo 21' é "importante no panorama cultural" da Madeira

'Estúdio 21 - Associação Musical e Cultural das Ilhas’ é um projecto “importante” no panorama cultural da Madeira. Quem o diz é o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que visitou, esta manhã, as instalações da associação, que ficam localizadas na Rua Latino Coelho, no Funchal.

"A nossa missão é promover a Arte e a Inclusão Social. Fazemos Arte para todos, independentemente da idade e da sua condição sócio-económica", começou por dizer a responsável Andreia Miranda, que referiu que a associação, através do projecto 'Casa em Acção', na área artística-social, já obteve reconhecimento de diversas entidades, tais como a DGARTES - Direcção-Geral das Artes, a Fundação ‘la Caixa’ e o ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual. "São oficinas de audiovisual para pessoas em situação de sem-abrigo. Todas as semanas estamos com essas pessoas para que eles consigam reescrever a sua história. Por isso, no final deste ano vamos apresentar curtas-metragens elaboradas por eles, desde a produção até à parte do ‘acting’, de forma a trabalhar ali uma componente social", explicou.

Achamos que a Arte é uma ferramenta para potenciar o ser humano e para fazer uma grande mudança na vida das pessoas e da sociedade Andreia Miranda, responsável do 'Estúdio 21'

No entanto, o foco principal do ‘Estúdo 21’ centra-se na área musical, sendo também uma escola de formação para mais de 80 formandos em viola, baixo, piano, bateria e canto. "Desde 2020 que começamos a trabalhar neste âmbito e contamos com um parceiro muito importante, a nível internacional, que é a 'Rockschool', e certificamos os nossos alunos”, destacou Rui Gonçalves, outro dos responsáveis, que esclareceu ainda que os alunos têm formação desde um grau preparatório até ao oitavo grau, o que "funciona muito na projecção” do aluno enquanto músico e artista. “É extremamente gratificante ver os nossos alunos a crescer nos diferentes instrumentos”, realçou.

'Carvão em Brasa' regressa aos jardins da Quinta Magnólia Segunda edição do festival de fim de Verão, está marcada para dia 27 de Setembro

A segunda edição do festival ‘Carvão em Brasa’, evento organizado pelo 'Estúdio 21', realiza-se no próximo dia 27 de Setembro, nos jardins da Quinta Magnólia.

Este ano, neste evento que "celebra a fusão de música, natureza, património, cultura e gastronomia", a organização pretende elevar ainda mais a fasquia, trazendo para actuar: New Max, Eugénia Contente, Miguel Marôco e ainda os madeirenses Cristiano Luís e Diogo Freitas.