Há 21 anos Cristiano Ronaldo era "embaixador" da Madeira enquanto Região Europeia 2004

No dia 2 de Setembro de 2003 o DIÁRIO noticiava que o internacional madeirense Cristiano Ronaldo deslocou-se à Madeira para assinar um acordo com o Governo Regional para a promoção da 'Madeira Região Europeia 2004'.

Na formalização do acordo com o então jogador do Manchester United, este disse que a "única contrapartida" era estar "muito feliz e orgulhoso por ser o 'rosto' da Região".

Vincou, ainda, "o grande prazer por ter sido convidado pelo senhor vice-presidente para dar a minha colaboração à promoção da minha terra". O craque madeirense, além da presença da presença em bolsas de turismo internacionais, comprometeu-se a participar num 'workshop' organizado pela Madeira em Manchester, bem como em assinar uma bola de futebol que iria ser distribuída como meio promocional da 'Região Europeia 2004'.

Continuando pela ‘viagem’ por esta edição, era também noticiado que a Madeira iria ter um balão panorâmico. O projecto, a cargo da 'Balloonvision, Lda', afigurava-se como sendo uma mais-valia para o turismo da ilha da Madeira.

O trabalho, a cargo de arquitectos madeirenses, deveria ficar concluído o mais tardar até Dezembro de 2003.

Por fim, a notícia que fazia manchete nesta edição dizia que a larga maioria dos comerciantes não cumpria a Lei das Embalagens.

No início de 2003, a Inspecção do Ambiente verificou que o incumprimento atingia os 100% o sector da restauração.