A deputada do Chega Madeira, Magna Costa, é candidata à liderança da direcção regional do partido, que vai a eleições no próximo dia 22 de Setembro.

Nesse sentido, o jantar de lançamento e anúncio oficial da candidatura está marcado para esta sexta-feira, a partir das 19h30, no Restaurante Story Centre - Funchal. O evento contará com a "presença de duas centenas militantes e simpatizantes do partido Chega".