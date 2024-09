Pedro Brázio é o novo treinador do Hóquei Clube da Madeira

O Hóquei Clube da Madeira passa a contar agora com um importante reforço para 2024/2025 para a sua equipa sénior de hóquei em patins que uma vez mais prepara-se para disputar o Campeonato Nacional da III Divisão.

Trata-se de Pedro Brázio, treinador que concluiu recentemente o grau II do Curso de Treinadores de hóquei em patins, e que reside na Madeira há longo anos, onde foi jogador da modalidade, na posição de guarda-redes, assim como treinador.

"A contratação de Pedro Brázio, vem na sequência do desejo da direção em estar dotada de elementos que venham acrescentar valor no desenvolvimento de jovens jogadores e na melhoria contínua da sua estrutura do Clube. Brázio está de regresso à Madeira depois de, na época transacta, concluir o Grau II do Curso de Treinadores de Hóquei em Patins na Escola Desportiva de Viana", adiantou a colectividade em comunicado enviado ao DIÁRIO.

De referir que o Hóquei Clube Madeira volta a disputar a zona sul A do Nacional da III Divisão, série onde está também a outra formação madeirense, o Marítimo.