Reabertura dos tribunais é um dos eventos de hoje na Madeira

Os tribunais de todo o país retomam hoje a sua actividade, após mês e meio de férias judiciais, período durante o qual só avançam as diligências de carácter urgente. Nos diversos juízos da Comarca da Madeira, não há julgamentos marcados para esta segunda-feira.

Mas para amanhã já está agendado um julgamento no Juízo Central Criminal (Edifício 2000) e outro no Juízo Local Cível do Funchal (Palácio da Justiça). Até ao final desta primeira semana estão marcadas 44 diligências no Funchal e uma no tribunal de Santa Cruz. Mas na semana seguinte, a actividade judicial vai acelerar.

Em termos de casos mediáticos, o primeiro tem lugar na próxima quarta-feira, com a continuação do julgamento de Ernesto Pestana, um levadeiro de 51 anos que matou a tiro a sua companheira, Délia Gouveia, na noite de 21 de Maio de 2023, no quarto da casa em que ambos viviam, no sítio da Meia Légua, Ribeira Brava. Há dois meses, no início do julgamento, o arguido assumiu que disparou a arma mas negou a intenção de matar a mulher.

Uma reportagem na edição impressa desta segunda-feira mostra os 15 casos criminais que estarão em foco nas próximas semanas.

OUTROS EVENTOS AGENDADOS PARA HOJE:

06h00 – Retomada a carreira de transporte da ‘Horários do Funchal’ para o Pico do Areeiro, com saída da Praça da Autonomia

10h00 - Reunião do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira - Colégio dos Jesuítas

10h30 – Conferência de imprensa do grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da Madeira, tendo como porta-voz Rui Caetano

11h30 - Acção política do JPP, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira

12h00 - Abertura do novo ano político do CDS-PP, na Festa dos Romeiros, no Chão dos Louros, São Vicente

12h30 - Iniciativa política do PSD, em frente à Câmara Municipal de Santa Cruz

15h30 – O secretário regional Rogério Gouveia e o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, Pedro Dominguinhos, visitam o varadouro de São Lázaro, onde está baseado o veículo autónomo de superfície

15h45 - Sessão solene de abertura do IX Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa, no Campus da Penteada

18h45 - Apresentação da Rampa Regional da Ribeira Brava 2024, no Clube Desportivo da Ribeira Brava

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 2 DE SETEMBRO:

1666 - Grande incêndio de Londres (2 a 5), Inglaterra. As chamas destroem grande parte da cidade, incluindo a maioria dos edifícios cívicos, a antiga Catedral de St. Paul, 87 igrejas paroquiais e cerca de 13.000 casas.

1876 - Morre, aos 35 anos, Giuseppe Silo Domenico Fontana, José Fontana, pioneiro do socialismo em Portugal.

1885 - É inaugurada a Penitenciária de Lisboa.

1939 - Portugal declara neutralidade na II Guerra Mundial, um dia depois da invasão da Polónia pelas forças nazis.

1945 - II Guerra Mundial. Sessão formal de assinatura da rendição do Japão, a bordo do USS Missouri.

- Ho Chi Minh proclama a República do Vietname, diante de uma enorme multidão reunida na Praça Ba Dinh.

1951 - O primeiro-ministro iraniano Mossadegh nacionaliza o petróleo e expropria os bens da Anglo-Iranian Oil Company.

1962 - A URSS começa o envio de mísseis para Cuba.

1963 - O governador do Alabama, George C. Wallace, recusa a aplicação das leis anti-segregacionistas e ordena às tropas estatais que impeçam a entrada de estudantes negros nas escolas públicas.

1964 - Morte, aos 70 anos, Francisco Craveiro Lopes, 13.º Presidente da República, 3.º da ditadura do Estado Novo, o único que recusou a submissão a Oliveira Salazar, inviabilizando a reeleição, em 1958. Criticou a política colonial, com a eclosão da guerra em Angola.

1969 - Morre, com 79 anos, o primeiro Presidente do Vietname do Norte, Ho-Chi-Min.

1979 - Os dirigentes líbios ordenam a ocupação das embaixadas do seu país no estrangeiro e a sua transformação em Gabinetes do Povo.

1980 - É inaugurada, no Funchal, a 26.ª Assembleia Geral da NATO, com a presença de três centenas de delegados de 15 países.

1985 - Confirmação da descoberta do navio de passageiros de luxo britânico Titanic, que afundou em 14-15 de abril de 1912, a mais de 3,5 quilómetros de profundidade, ao largo da ilha canadiana de Newfoundland, pela missão franco-norte-americana, liderada por Robert Ballard.

- São instaladas em Lisboa e no Porto as primeiras máquinas Multibanco em Portugal.

1988 - Ao fim de 19 meses de trabalho, a Assembleia Constituinte do Brasil aprova a nova Constituição.

1990 - Rosa Mota conquista terceiro título da Europa da maratona, em Split, na Croácia em 2:31.27 horas.

1998 - Queda de avião MD-11 da Swissair na Nova Escócia, Canadá, causa a morte de 229 pessoas.

2001 - Morre, aos 78 anos, Christiaan Barnard, médico sul-africano e o primeiro cirurgião a efetuar um transplante cardíaco em 03-12-1967.

2006 - A Universidade do Porto apresenta o projeto de criação do primeiro banco público de esperma e óvulos em Portugal.

- Morre, com 75 anos, Dewey Redman, saxofonista norte-americano de jazz, "sideman" de Wes Montgaomery, membro das orquestras de Charlie Haden e Carla Bley, dos quartetos de Keith Jarrett, pai do saxofonista Joshua Redman.

2008 - O ex-dirigente socialista Paulo Pedroso ganha a ação interposta contra o Estado por prisão ilegal no processo da Casa Pia. O juiz atribui uma indemnização de cerca de 100 mil euros por danos morais, "bastante aquém" dos 600 mil euros pedidos na ação contra o Estado.

- Morre o animador mexicano Bill Meléndez, vencedor de um Emmy e conhecido por ser a voz do cão animado Snoopy e do seu pássaro Woodstock. Tinha 91 anos

2012 - Morre, aos 71 anos, Emmanuel Nunes, consagrado compositor contemporâneo português, galardoado com o Prémio Pessoa em 2000.

2013 - Os canoístas Emanuel Silva e João Ribeiro sagram-se campeões do mundo de K2 500 metros, em Duisburgo, na Alemanha, fazendo história na canoagem portuguesa com o primeiro título mundial.

- Morre, aos 102 anos, Ronald Harry Coase, economista britânico, distinguido com o Prémio Nobel da Economia em 1991.

2015 - O Barclays Bank vende os seus negócios de Retail Banking, Wealth and Investment Management e a parte do seu negócio de Corporate Banking, que serve pequenas e médias empresas em Portugal, ao espanhol Bankinter.

2016 - Morre Islam Karimov, Presidente do Uzbequistão que dirigiu o país mais de um quarto de século. Tinha 78 anos.

2017 - Timor-Leste e Austrália alcançam um acordo sobre os "elementos centrais" da delimitação de fronteiras marítimas entre os dois países e sobre o estatuto legal para o desenvolvimento do poço de gás de Greater Sunrise no Mar de Timor. Os campos do Greater Sunrise, localizados em 1974, contêm reservas estimadas de 5,1 triliões de pés cúbicos de gás e estão localizados no mar de Timor, aproximadamente a 150 quilómetros a sudeste de Timor-Leste e a 450 quilómetros a noroeste de Darwin, na Austrália.

2018 - O tenor Luís Gomes vence na categoria de zarzuela e recebe o prémio do público para melhor voz masculina, no concurso internacional de canto lírico Operalia, no Teatro Nacional de Carlos, em Lisboa.

2020 - Morre, aos 86 anos, Francisco José da Conceição Espadinha, editor, fundador e presidente do conselho de administração do Grupo Presença, dirigiu a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros de 1987 a 1992. Em 2015 o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, condecorou-o com a Comenda da Ordem de Mérito

2021 - Morre, aos 101 anos, Armando Silva, empresário, fundador da fábrica de calçado Armando Silva S.A. Foi condecorado em 2014 pelo Presidente da República Cavaco Silva com o Grau de Comendador da Ordem do Mérito Empresarial, Classe do Mérito Industrial.

- Morre Acácio Catarino, antigo presidente da Cáritas Portuguesa entre 1982 e 1999, presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional e membro da Comissão Nacional Justiça e Paz, de organismos das IPSS e das Misericórdias. Tinha 86 anos.

- Morre, aos 96 anos, Maria Isabel Guerra Bastos Gonçalves, com o pseudónimo Isabel da Nóbrega, escritora, jornalista e tradutora. Foi galardoada com o Prémio Camilo Castelo Branco, Prémio de Literatura Infantil e Juvenil, Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores e Prémio Femina por Mérito na Literatura.

- Morre Michel Corboz, maestro suíço, titular do Coro Gulbenkian entre 1969 e 2019. Comendador da Ordem das Artes e das Letras, e, em 1999, recebeu a Grã-Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. Com 87 anos.

2023 - O novo patriarca de Lisboa, Rui Valério, saúda as vítimas "de todo o tipo de abusos", a quem transmitiu solidariedade ao discursar na cerimónia da sua posse, na Sé Patriarcal de Lisboa.

- Morre, aos 76 anos, Salif Keita, antigo futebolista maliano, jogou durante três temporadas no Sporting. Foi o primeiro futebolista a receber a Bola de Ouro africana, em 1970.

PENSAMENTO DO DIA: