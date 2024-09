"O Chega Madeira não é de uma só pessoa", assegura Magna Costa, candidata à liderança do partido na Região.

Numa clara alusão ao actual lider do CH-M, Miguel Castro, a deputada candidata lamentou "a falta de credibilidade política que o CH-M acabou por ter".

Com mais de uma hora de atraso, a candidata garante encabeçar "uma candidatura humilde com pessoas com capacidade e com vontade de fazer a diferença na Madeira".

Garante que a candidatura nasce do apelo dos militantes para deixar claro que "não se trata de ambições pessoais".

Magna Sousa promete liderar o CH-M com "garra" e coloca como grande objectivo imediato "ganhar as eleições Autárquicas 2025".

Garante ter projecto político para três anos e desde já apela à união de todos, independentemente dos resultados que venham a ser apurados na eleição.