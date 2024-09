Embora reconheça que nem tudo são vantagens com a desmaterialização que a tecnologia vem proporcionando, o presidente do Governo Regional não tem dúvidas que “o digital é uma oportunidade histórica para a Madeira”, embora tenha acrescentado de imediato “as consequências do digital nós não sabemos”, complementou.

Disse-o esta tarde na abertura das instalações do Instituto Montessori no Funchal, onde também afirmou que “a Inteligência Artificial será determinante na economia”.

Ensino "Montessori' no Funchal como "complemento do ensino tradicional" Dália Gouveia, directora do Instituto Montessori da Madeira que hoje é inaugurado no Funchal

Agradavelmente surpreendido com o projecto que traz para a Madeira o Método Montessori, Miguel Albuquerque recordou que uma das maiores conquistas da Autonomia foi o acesso à Educação. Educação onde o digital é componente cada vez mais presente, embora admita que uma das consequências que importa combater com a desmaterialização é a perda do contacto com o mundo físico. “A necessidade do contacto físico e da interacção”, manifestou.

Albuquerque aproveitou para dar exemplo do impacto da desmaterialização decorrente do grande avanço tecnológico que o mundo tem vindo a enfrentar: “A casa que eu tinha nos anos 70, tudo o que eu tinha está [agora] no telemóvel”.

De resto, e em jeito de resposta à directora executiva, Dália Pires Gouveia, que na primeira intervenção justificou a aposta no Madeira como forma de “complementar o ensino tradicional", Albuquerque fez saber que vai pedir ao secretário com a pasta da Educação, Jorge Carvalho, que visita as instalações Instituto Montessori por reconhecer que o Método Montessori poderá ser “importante para complementar a escola pública”, afirmou.