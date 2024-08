Vítor Bruno promete "FC Porto igual a si próprio" no duelo com Gil Vicente

O treinador Vítor Bruno prometeu hoje um FC Porto "igual a si próprio" na receção ao Gil Vicente, no sábado, para a primeira jornada da I Liga de futebol, descartando euforia pelo triunfo com reviravolta na Supertaça.

"A semana foi preparada com normalidade e haverá um FC Porto igual a si próprio. Vamos tentar ser o mais fiéis possível ao que treinamos no Olival e queremos que os jogadores amarrem e fidelizam uma ideia e que a levem a jogo", disse Vítor Bruno, em conferência de imprensa.

O técnico dos 'dragões' reconheceu que o jogo com o Gil Vicente se tornou "mais difícil" após a mudança no comando técnico dos 'galos', após a saída de Tozé Marreco, e apontou que a sua equipa terá de se adaptar ao que o jogo vai revelar.

"Tentamos perceber o que nos espera, agora com algumas dúvidas e incógnitas, mediante o que aconteceu. Teremos de nos ajustar durante o jogo, percebendo se o adversário vai romper com o passado ou ter uma linha de continuidade. É preciso olhar para jogo com as lentes certas", analisou o treinador portista.

Vítor Bruno, que sucedeu a Sérgio Conceição no comando dos 'dragões', foi confrontado com a "estreia de sonho" que teve no primeiro jogo como treinador principal do FC Porto, após o êxito frente ao Sporting, por 4-3, no prolongamento, depois de ter estado a perder por 3-0, na Supertaça Cândido Oliveira, mas considerou que as vitórias "são uma obrigação no clube".

"A estreia de sonho é ganhar. Aqui, no FC Porto, só podemos lidar com vitórias, porque ganhar é o normal nesta casa. Foi um jogo impactante pela forma como decorreu, com todas as vicissitudes, de estar a perder 3-0 e virar para 4-3, mas isso representa a crença e a união do FC Porto", vincou.

O treinador, de 41 anos, garantiu, sem rodeios, que, apesar do alegado interesse de outros clubes, o atacante brasileiro Galeno está apto para jogar no sábado, confirmado apenas as ausências de Marcano, Zaidu e Francisco Conceição.

Vítor Bruno foi ainda questionado sobre eventuais ajustes no plantel, quer em entradas quer em saídas, e deixou claro que até ao final de agosto [quando fecha a janela de transferências] "tudo é possível".

"O mercado é muito volátil e não conseguimos controlar. Sei que o presidente está a fazer um esforço tremendo na defesa dos interesses do clube. Veremos se chegam propostas ou se batem a cláusula de rescisão de atletas nossos, mas temos identificado vários alvos caso hajam saídas. Temos de estar preparados para isso é o que nos diz, atualmente, o negócio do futebol", assegurou.

Deixou ainda elogios aos jogadores Vasco Sousa e Nico González, pela capacidade de trabalho e adaptabilidade às várias exigências do meio-campo, reconhecendo algumas lacunas nos 'azuis e brancos' nas bolas paradas defensivas.

"Estão à vista [as lacunas]. Sofremos com isso na pré-época e temos trabalhado muito esse aspeto, procurando corrigir e perceber como se comporta o adversário nesse aspeto. É uma necessidade da equipa, e temos de olhar para os detalhes e fazer essa análise", admitiu.

O FC Porto recebe o Gil Vicente, no sábado, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da primeira jornada da I Liga de futebol, que vai ser arbitrada por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.