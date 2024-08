São Vicente recebe várias equipas regionais e nacionais no Super Trial 4X4

O salão nobre do município de São Vicente foi palco da apresentação oficial da 17.ª edição da clássica prova Super Trial 4X4 São Vicente, que decorre a 17 e 18 de Agosto, e que contou com a presença da representante do secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Clara Noronha, e do representante do Município de São Vicente, o vice-presidente Fernando Góis, numa prova que este ano volta a receber equipas de fora da Madeira, além dos vários competidores madeirenses.

"Pela 7ª vez consecutiva temos equipas de fora da Região que vêm disputar esta prova de Trial 4×4 com um cenário único no mundo do Trial, mais uma vez graças à parceria nos últimos anos com a organização continental XAdventure", mais precisamente a foz da ribeira de São Vicente.

De acordo com a organização, "graças ao envolvimento do Município de São Vicente e da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura foi possível garantir uma excelente lista de inscritos com equipas de fora da Madeira que se juntam às equipas regionais nesta grande Festa do Trial, num total de 10 equipas na Classe SUPER PROTO, os nossos R5 dos ralis, mais 3 da Classe PROTO e 2 equipas da Classe PROMOÇÃO, que fazem de São Vicente e da Madeira a capital do Super Trial em Portugal no mês de Agosto", garante.

Recorda que "esta prova de Trial em São Vicente é mais uma vez pontuável para o Challenger Ibérico (CISET) e para a 2.ª Taça Trial Verde, trazendo desta forma 6 equipas continentais, sendo todas estas repetentes, onde uma delas vem pela 5.ª vez disputar esta nossa prova e ainda a estreia de uma equipa açoriana. Tudo isto demonstra o prestígio e o interesse além-mar pela nossa prova", garante uma nota divulgada hoje.

Assim, "vão estar em prova também 7 equipas regionais, temos os habituais Carlos Pinto da AlumiBatista, o Duarte Pinto do Alçado Direito, o Laurindo Mendonça da 'Sem Stress', Nuno Berenguer da 'Vulcanizadora 25 de Abril/AMF', a competir em família o Adriano Santos da 'Ash Team I', Armando Jardim da 'Autoprestígio' e Omar Neves da 'Classe House' com os seus filhos e a novidade 100% feminina a Elsa Henriques da 'Ash Team II com a filha".

Na edição deste ano 2024, "tal como é nosso hábito, damos especial destaque ao nosso slogan ‘'Connosco 1.º a Natureza, 2.º o Homem, 3.º a Máquina’' uma vez mais com o envolvimento do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza na cedência de árvores endémicas da nossa floresta a serem plantadas pelos participantes e pela organização nos jardins de São Vicente, dando vida à 2.ª Taça Trial Verde promovida pelo CISET/GDE/CDN", realça.

Relativamente ao programa da prova, de frisar que já começou com o embarque das viaturas forasteiras.

"No próximo sábado, dia 17, teremos o prólogo pelas 19h00 para definir a ordem na grelha de partida para a resistência. Depois, pelas 21h00 teremos a 1.ª manga com uma hora de resistência noturna" e "no domingo, dia 18, teremos as habituais duas horas de resistência com início às 15 horas".

Em relação à pista de Trial, "a exemplo da última edição, vai percorrer as margens da ribeira, desde a foz até à rotunda dos bombeiros, com obstáculos naturais muito típicos desta prova, onde a lama e o pó vão ser poucos, mas em contrapartida água e pedra não irá faltar", asseguram. "Espera-se, por isso, uma grande aventura, e uma grande festa do Super Trial 4×4 São Vicente Madeira, que marca o início das famosas festas de São Vicente desde logo com um jantar de boas-vindas na sexta-feira, dia 16, para as equipas e entidades envolvidas".

Termina salientando que "em termos de calendário, esta é a única prova regional FPAK e é a 3.ª prova pontuável para o Challenger Ibérico Super Extreme Trial (CISET)".