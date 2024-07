Sessão esgotada para cinema ao ar livre em São Vicente

São Vicente abre hoje as ‘portas’ ao cinema ao ar livre. Uma iniciativa inédita naquele concelho nortenho, promovida pela Câmara Municipal local. As inscrições fecharam logo no segundo dia, estando a sessão esgotada.

São esperadas 150 pessoas nos jardins das Grutas de São Vicente, o espaço escolhido pela autarquia para a projecção da comédia romântica 'Anyone But You', protagonizada por Sydney Sweeney e Glen Powell, que estreou em Dezembro de 2023.

Ao DIÁRIO, a vereadora Rosa Castanho, que tem os pelouros da Cultura e da Juventude, não escondeu a surpresa com a muita procura que esta sessão de cinema ao ar livre suscitou. Revela que os objectivos do evento passavam por proporcionar aos residentes do concelho “algo diferente”, sobretudo aos jovens que, nesta altura do ano, regressam a casa, de férias. “Queríamos juntar as famílias e dar-lhe a oportunidade de, em conjunto, vivenciarem uma iniciativa diferente”, sustentou.

O início da sessão está agendado para as 21 horas. A organização irá disponibilizar aos espectadores auscultadores para que possam desfrutar ao máximo do filme. Rosa Castanho recomenda aos inscritos que cheguem um pouco antes do início da sessão e que levem uma manta ou algo que possam usar para se sentar confortavelmente no relvado dos jardins das emblemáticas Grutas de São Vicente.

A vereadora diz que se tudo correr bem e se as pessoas gostarem realmente do evento, poderão surgir outras iniciativas do género no futuro.

Mas há mais a ter em conta na agenda desta quarta-feira.

Agenda

9h30 - Reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal

16h30 - no âmbito do Rali Vinho Madeira, acontece o Fórum de Sustentabilidade no Desporto Automóvel no Funchal, a ter lugar no Colégio dos Jesuítas - Reitoria da Universidade da Madeira

16h30 - Conferência de imprensa de apresentação das Festas do Monte, junto à Estação do Monte, no Largo da Fonte.

17h00 – arranque das verificações administrativas e técnicas do Rali Vinho da Madeira, na Praça CR7 e no Cais 6 do Porto do Funchal

19h00 – na FNAC Madeira acontece o ‘BOOK CLUB’, com Valentina Silva Ferreira

22h15 - actuação de Nuno Ribeiro , no âmbito da 37.ª Edição da Semana Gastronómica de Machico.

Efemérides

1501 - Data provável para o regresso da armada de Pedro Álvares Cabral a Lisboa, depois da descoberta do Brasil e da viagem à Índia, onde assinou o primeiro acordo comercial com o potentado de Calecute.

1944 - II Guerra Mundial. Antoine de Saint-Exupéry, 43 anos, escritor e aviador francês, autor de "O Principezinho", desaparece num voo de reconhecimento.

1959 - Constituição da organização separatista basca ETA (Euskadi Ta Askatasuna -- Pátria Basca e Liberdade) por estudantes dissidentes dos grupos nacionalistas EKIN-EGI.

1961 - A Irlanda pede a adesão à Comunidade Económica Europeia.

1963 - O Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução que condena a política colonialista de Oliveira Salazar.

1975 - A Turquia rejeita o pedido do Presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, para a reabertura das bases militares norte-americanas no país.

1986 - As agências Notícias de Portugal e ANOP assinam o protocolo para a constituição de uma única agência nacional de notícias, a LUSA, que entrará em funcionamento a 01 de Janeiro de 1987.

1991 - Os presidentes soviético, Mikhail Gorbachov, e norte-americano, George Bush, assinam em Moscovo o Tratado START, para reduzir em cerca de um terço, num período de sete anos após a sua entrada em vigor, os arsenais nucleares dos dois países.

1995 - A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa lança a lotaria instantânea (raspadinha).

2003 - Deixa de ser produzido o modelo "carocha" da Volkswagen.

2006 - O Ministério das Finanças divulga a lista dos devedores ao Fisco.

2012 - O nadador norte-americano Michael Phelps conquista a 19.ª medalha olímpica nos Jogos de Londres, Inglaterra, tornando-se o atleta mais medalhado da história dos Jogos Olímpicos, batendo o recorde anterior que pertencia a Larissa Latynina, ginasta da União Soviética, que detinha um total de dezoito.

2018 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga a alteração à lei da autodeterminação da identidade de género que passa a incluir a obrigatoriedade de um relatório médico para atestar a vontade dos menores.

