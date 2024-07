Fórum de Sustentabilidade no Desporto Automóvel amanhã no Funchal

Por ocasião do Rali Vinho da Madeira, sexta prova do Campeonato de Portugal de Ralis, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting - FPAK, em parceria com a Federação Internacional do Automóvel - FIA e o Rali Vinho Madeira, vai organizar um Fórum de Sustentabilidade Ambiental no Desporto Automóvel. A iniciativa decorre esta quarta-feira, dia 31 de Julho pelas 16h30 no edifício do Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

O Fórum de Sustentabilidade Ambiental no Desporto Automóvel pretende debater a responsabilidade social e o compromisso do desporto automóvel na busca das melhores práticas ambientais.

O programa do evento prevê a intervenção de várias personalidades ligadas ao desporto automóvel e sobretudo às questões ambientais, nomeadamente: Pedro Barros Pereira, membro da Direção da FPAK e responsável pela Sustentabilidade Ambiental, Bárbara Silva, Diretora de Sustentabilidade da FIA, José Paulo Fontes, Presidente da Comissão organizadora do RVM, Cora Teixeira, Diretora de Serviços de Qualificação Turística, em representação do Senhor Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Nelson Correia e Fernando Mascôto Spínola, Delegados Ambientais da FPAK, Juan Santos, Comissário Ambiental, José Pedro Fontes, Armindo Araújo e João Silva, Pilotos de Ralis, Pedro Melvill Araújo, membro da Direção da FPAK e Diretor do Rali Vinho Madeira, Hélder Spínola da Universidade da Madeira e António Filipe, Diretor do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, em representação da Senhora Secretária Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente e Elsa Fernandes, Vice Reitora em representação do Reitor da Universidade da Madeira.