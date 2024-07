PAN promete lutar por políticas que "valorizem e protejam" os vigilantes da natureza

No Dia Mundial do Vigilante da Natureza, o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) destaca a "vital importância" dos vigilantes da natureza e polícias florestais na preservação da flora e fauna da Madeira. Os profissionais, destaca o partido, "desempenham um papel crucial na protecção dos nossos ecossistemas, monitorizando e preservando a biodiversidade única da região e prevenindo atividades ilegais que ameaçam o meio ambiente".

Reconhecendo a dedicação e os desafios enfrentados por estes profissionais, o PAN assegura que tem trabalhado activamente para melhorar as suas condições de trabalho, apontando para a recente aprovação no Orçamento de 2024 do subsídio de transporte para os polícias florestais, "uma medida proposta e defendida pelo PAN".

"Estamos satisfeitos de ter conseguido aprovar medidas que apoia directamente os nossos polícias florestais. Continuaremos a lutar por políticas que valorizem e protejam os profissionais que cuidam do nosso ambiente," afirma Mónica Freitas, porta-voz do PAN Madeira.

Em consonância com o compromisso de protecção ambiental, o PAN Madeira realizou uma visita à Reserva Natural das Desertas, esta terça-feira, 30 de Julho, onde salientou que aquela área protegida "é vital para a preservação de espécies ameaçadas, em particular o lobo marinho".

A conservação daquele habitat natural "é essencial para garantir a reprodução e segurança destes mamíferos marinhos, que encontram nas Desertas um refúgio seguro, tendo as equipas de Vigilantes da Natureza um papel fulcral na conservação destes habitats", refere o partido.

A visita também abordou a questão das cabras das Desertas, cuja presença tem um impacto significativo no ecossistema local. O partido considera "imperativo" encontrar soluções sustentáveis que protejam tanto a biodiversidade da Reserva Natural das Desertas quanto o bem-estar das cabras que nela residem.