Verificações administrativas e técnicas do Rali acontecem amanhã

Estão agendadas para amanhã as verificações administrativas e técnicas do 65.º edição do Rali Vinho da Madeira. As mesmas vão ter lugar na Praça CR7 e Cais 6 do Porto do Funchal.

Este é um dos primeiros momentos em que o público terá um contacto com as equipas, podendo cer de perto as máquinas que, no dia seguinte, vão se fazer à estrada. As verificações têm início às 17 horas e deverão prolongar-se até às 21h30.

Amanhã acontecem, também, os reconhecimentos das classificativas da 1ª etapa, entre as 8 e as 16 horas. "A Lista de Inscritos Alterada bem como a Ordem de Partida para o Qualifying serão publicadas às 21h45", faz saber a organização, em comunicado.