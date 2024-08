Nova campanha promocional lançada pelo Porto Santo Golfe

A partir deste mês de Agosto, o Porto Santo Golfe oferece uma nova experiência de golfe destinada ao público em geral. A campanha resulta de uma parceria com a Porto Santo Line tendo em conta que, basta apresentar o cartão de embarque da viagem de barco e, por apenas mais 10 euros, qualquer pessoa pode usufruir de uma emocionante experiência de golfe no 'driving range' num dos melhores campos do país.

A Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo tem lançado várias campanhas de captação de clientes e de interessados na modalidade que tem vindo a crescer significativamente na Região. Destaque para o curso de Iniciação ao Golfe, lecionado por um profissional credenciado, para a Experiência de Golfe em Família, com a aprendizagem de conceitos básicos, para a experiência 'driving range' e 'pitch & putt', bem como o 'Summer Membership' e o 'Summer Sale', com a disponibilização de preços reduzidos e vantajosos para a prática de golfe, indica nota à imprensa.

A presidente do Conselho de Administração, Nivalda Gonçalves, destaca que o Porto Santo Golfe pretende tornar o campo cada vez mais acessível aos cidadãos, especialmente aos residentes na RAM.