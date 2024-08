GR avança com a construção de uma nova sala para o pré-escolar no Porto Santo

O Governo Regional da Madeira vai avançar, em breve, com a construção de uma nova sala destinada ao pré-escolar na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche do Porto Santo, avançou esta quarta-feira, 7 de Agosto, o secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino.

Depois de o edil porto-santense, Nuno Batista, ter lançado o apelo para uma solução "urgente" para o pré-escolar da localidade durante o evento de celebração do 28.º aniversário de elevação a cidade, que decorre no auditório do edifício da Câmara Municipal, o governante lembrou a intervenção, já em curso, de reabilitação do infantário da localidade 'O Moinho', estando agora em estudo a "ampliação" do espaço.

Pedro Fino deu conta que o Executivo Madeirense prevê avançar já em Setembro com o procedimento de contratação pública para a empreitada de criação de uma nova sala destinada às crianças em idade pré-escolar do Porto Santo. O espaço será instalado na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche do Porto Santo.

Durante a celebração do Dia da Cidade do Porto Santo, o governante felicitou a localidade, lembrando as suas especificidades e dificuldades acrescidas motivadas pela dupla insularidade.