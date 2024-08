Fiscalização da GNR gera fila de espera e constrangimentos à chegada ao Porto Santo

Uma operação de fiscalização da GNR está a causar longas filas de espera e constrangimentos significativos, esta manhã, aos condutores da ilha do Porto Santo.

Foto DR

Com a chegada do navio Lobo Marinho, a operação fez aumentar o tráfego no Porto de Abrigo, no sentido para a Vila Baleira, algo que está a desagradar os condutores. A localização estratégica da fiscalização, logo à entrada da ilha dourada, está a causar frustração entre os condutores que, após a travessia marítima, estão a deparar-se com demoras inesperadas.