Tebogo é o primeiro 'rei' africano dos 200 metros, Lyles falha 'dobradinha'

Letsile Tebogo conquistou hoje uma inédita medalha de ouro olímpica da história do Botswana ao tornar-se no primeiro vencedor africano dos 200 metros, em Paris2024, com norte-americano Noah Lyles a repetir o bronze.

Tebogo, de 21 anos, bateu o recorde africano da meia volta à pista, em 19,46 segundos, para suceder ao canadiano Andre De Grasse, que ficou afastado da final, na única mudança no pódio relativamente a Tóquio2020.

O norte-americano Kenneth Bednarek voltou a conquistar a medalha de prata, com o tempo de 19,62, à frente do compatriota Noah Lyles, que não conseguiu reeditar na distância em que é tricampeão mundial a vitória dos 100 metros.

O melhor resultado africano nos 200 metros pertencia ao namibiano Frankie Fredericks, segundo em Barcelona1992, atrás de Michael Marsh, e em Atlanta1996, quando foi batido por Michael Johnson.

As anteriores medalhas conquistadas por atletas do Botswana em Jogos Olímpicos tinham sido a prata de Nijel Amos, nos 800 metros de Londres2012, e o bronze da estafeta 4x400 metros (Isaac Makwala, Bayapo Ndori, Zibane Ngozi e Baboloki Thebe) em Tóquio2020.