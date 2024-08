Quanto vão receber as equipas da Madeira na Taça de Portugal?

A direcção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aumentou o valor a atribuir aos clubes participantes na edição 2024/25 da Taça de Portugal de futebol, no que serão os prémios mais altos de sempre na prova.

No último ano do mandato de Fernando Gomes como presidente da FPF, o investimento total na competição desta época é de 4,698 milhões de euros, o que representa um aumento de 24% em relação a 2023/24, anunciou o organismo máximo do futebol portugués.

Os valores de participação que os clubes recebem na Taça de Portugal sobem à medida que avançam na prova, valorizando-se, assim, a passagem de eliminatória.

O prémio de presença na final também sobe, passando o vencedor a receber 325 mil euros e o vencido 175 mil.

A FPF também divulgou as verbas de transmissões televisivas, a partir da terceira eliminatória até à grande final no Estádio do Jamor. 60 mil euros será o valor atribuido por jogo transmitido em canal aberto ou em canal premium na terceira ronda, passando depois para 90 mil (4.ª eliminatória), 120 mil (5.ª), 150 mil (6.º) e 200 mil (7.º). Já a final terá uma verba de transmissão no total de 350 mil euros.

De referir que a edição de 2024/2025 da prova tem o seu arranque no início de Setembro, no fim-de-semana de 7 e 8, com a realização dos jogos da primeira ronda.

Cinco equipas madeirenses vão participar na prova: Nacional, Marítimo, Camacha, Machico e Juventude de Gaula.

Perante os valores monetários que a Federação Portuguesa de Futebol atribuiu aos clubes participantes, os representantes da Madeira já sabem o quanto, no mínimo, vão receber.

Por entrarem na primeira eliminatória, Juventude de Gaula e Machico vão receber quatro mil euros. Marítimo e Camacha (ficou isento na ronda inaugural), por entrarem na segunda eliminatória, recebem cinco mil euros. O Nacional, por competir na I Liga apenas inicia a participação na Taça de Portugal na terceira eliminatória e, por isso, recebe, desde logo, seis mil euros.

Os valores que os clubes participantes na Taça de Portugal vão receber:

1.ª eliminatória: 4 mil euros por clube

2.ª eliminatória: 5 mil euros por clube

3.ª eliminatória: 6 mil euros por clube

4.ª eliminatória: 8 mil euros por clube

5.ª eliminatória: 12 mil euros por clube

6.ª eliminatória: 16 mil euros por clube

7.ª eliminatória: 22.500 euros por clube

Finalista vencido: 175 mil euros

Vencedor: 325 mil euros