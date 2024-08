Presidente da FIFA diz que Pepe deixou uma "marca" no futebol mundial

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou hoje, numa mensagem publicadas nas redes sociais, que Pepe deixou uma "marca significativa" no futebol mundial e destacou a "determinação e competitividade" do agora antigo internacional português.

"Pepe deixou uma marca significativa no futebol mundial. Ao longo dos anos, demonstrou uma forte determinação e uma competitividade que o destacaram como um dos melhores defesas do mundo. O seu contributo para o futebol foi notável, tanto pela longevidade da sua carreira como pela intensidade com que sempre jogou", lê-se numa publicação na página oficial de Gianni Infantino no Instagram.

Pepe anunciou hoje, aos 41 anos, o fim da carreira de futebolista, depois de mais de duas décadas ao mais alto nível, num vídeo publicado nas redes sociais

Nascido no Brasil, mas internacional português, Pepe pendura as 'chuteiras' com mais de 30 títulos conquistados em toda a carreira, incluindo um Campeonato da Europa com a seleção nacional, em 2016, e três Liga dos Campeões, todas com o Real Madrid.

O último jogo da carreira de Pepe foi em 05 de julho, em Hamburgo, na Alemanha, na derrota de Portugal com a França (0-0 no final do prolongamento, 5-3 no desempate por grandes penalidades), nos quartos de final do Euro2024.