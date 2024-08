Rali Vinho Madeira conta para várias competições

A RTP tem estado a difundir, por vários meios, uma notícia que afirma: ‘Rali da Madeira (RVM): Armindo Araújo foi o grande vencedor’. Logo de seguida, é dito que o piloto “venceu o Rali da Madeira para o campeonato nacional. É a primeira vitória do piloto de Santo Tirso nesta prova”. A afirmação é correcta na sua explicação, mas induz em erro pela utilização da expressão “grande vencedor”.

O Rali Vinho Madeira de 2024 contou para várias competições diferentes: FIA European Rally Trophy: competição organizada pela Federação Internacional do Automóvel, que engloba várias provas europeias; Campeonato Nacional de Ralis (CPR): competição principal em Portugal e inclui várias provas nacionais; Campeonato de Ralis Coral da Madeira: campeonato regional da Madeira; e Peugeot Rally Cup Ibérica e Portugal: competição de troféu de marca, focada em veículos Peugeot, com provas em Portugal e em Espanha​.

A maioria dos pilotos presentes pretendeu pontuar para uma ou várias destas competições, mas não necessariamente. Por exemplo, Alexandre Camacho, que foi segundo da geral, não pontuou para qualquer campeonato, nacional e regional, por não ser elegível para os mesmos, uma vez que a sua primeira participação desportiva na presente época desportiva já não reunia os pressupostos necessários para o efeito, tal como definidos nos regulamentos desportivos das referidas competições.

Mas, se houver um piloto/equipa a fazer mais de um dos campeonatos referidos, pode acumular pontos em mais do que um, o que aumenta a competitividade e atractividade da prova madeirense.

A RTP disse que Armindo Araújo foi o grande vencedor do RVM considerando apenas o CPR. Pode fazê-lo porque não existe uma definição precisa do que é um ‘grande vencedor’, mas induz em erro.

O mais comum numa prova específica é considerar grande vencedor aquele que ganha a prova no global ou a chamada categoria rainha. Mas há vários critérios possíveis.

Pode, quem transmite a mensagem, considerar como grande vencedor quem fica em primeiro lugar, mas também pode optar por considerar um desempenho excepcional em condições adversas e, por isso, dizer que essa pessoa é a grande vencedora, mesmo não ficando em primeiro lugar.

O título de grande vencedor pode, igualmente, ser atribuído a alguém que atinja ou supere metas pessoas ou de equipa. Não menos relevante será o grande vencedor que tenha uma actuação inspiradora para os demais concorrentes ou até para o público.

Todas estas avaliações, à excepção do critério primeiro lugar, implicam emotividade e um grau elevado de subjectividade. Por isso, uma avaliação menos emotiva e mais objectiva deve de considerar como o grande vencedor de uma prova quem obtém o primeiro lugar, nessa mesma prova. No caso do RVM de 2024 terá de ser Diego Ruiloba / Angel Vela, dupla que alcançou o primeiro lugar da classificação geral.

Armindo Araújo só pode ser considerado grande vencedor se olharmos ao RVM de forma coxa ou como se diz na Madeira, cambada, parcial, olhando apenas para a prova no seu aspecto de CPR. Mas, nesse caso, teria de haver vários outros grandes vencedores e, em absurdo, memso muitos grandes vencedores. Aliás, a mesma RTP, no canal regional, escreveu sobre o resultado do RVM 2024: “Diego Ruiloba foi o grande vencedor do Rali Vinho Madeira. O piloto espanhol admitiu a alegria por ter ficado em primeiro. Em segundo lugar, a escassos segundos, ficou o madeirense Alexandre Camacho, resultado que deixou o piloto muito feliz. Armindo Araújo foi terceiro, um lugar que o piloto considerou muito satisfatório.”

Em síntese, não está definido academicamente (pelo menos não conseguimos encontrar) um conceito de ‘grande vencedor’, mas a utilização mais comum, com menos subjectividade, é de considerar como tal quem fica, em termos absolutos, em primeiro numa prova.