Homem ferido na baixa do Funchal assistido ontem à noite

Um homem com 34 anos de idade foi ontem à noite, pelas 22h30, assistido por ferimentos na Rua do Ribeirinho de Baixo, no centro do Funchal.

Ter-se-á tratado de uma agressão, pelo que a PSP tomou conta da ocorrência, enquanto os Bombeiros Voluntários Madeirenses socorreram e transportaram o ferido para o Hospital.