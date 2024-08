Director-geral da OMS considera convocar comité de emergência sobre epidemia em África

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) disse hoje estar a considerar convocar um comité de peritos para determinar se a epidemia de Mpox, também conhecida como "varíola dos macacos", deve ser declarada emergência internacional em vários países africanos.

"Estou a considerar convocar um comité de emergência sobre regulamentos sanitários internacionais para me aconselhar sobre se o surto de mpox deve ser declarado uma emergência de saúde pública de interesse internacional", anunciou Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa publicação nas redes sociais.

O responsável disse que a agência da ONU e os Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças, entre outros, estão a aumentar os esforços para travar a transmissão do vírus, "mas há necessidade de mais financiamento e apoio para uma resposta abrangente".

A qualificação de emergência internacional é o alerta mais elevado que a OMS pode levantar e é o diretor-geral que pode lançá-lo por conselho do comité.

A 11 de julho, a OMS alertou para a ameaça global à saúde representada pelo mpox, manifestando preocupação com um surto de uma nova estirpe mais mortífera do vírus na República Democrática do Congo, que já reportou mais de 11.000 casos e 450 mortes.

Desde então, o Burundi, a Costa do Marfim, o Quénia, o Ruanda e o Uganda anunciaram que registaram vários casos de Mpox.

Este vírus foi descoberto pela primeira vez em humanos em 1970, no que é hoje a República Democrática do Congo, com a propagação do subtipo Clade 1, desde então limitado principalmente aos países da África Ocidental e Central, sendo os pacientes geralmente contaminados por animais infetados.

Desde maio de 2022, têm ocorrido infeções pelo vírus em todo o mundo, com a propagação do subtipo Clade II, afetando em maior número homens gays e bissexuais.

Esta epidemia global de varíola dos macacos, levou a OMS a declarar uma emergência de saúde pública de preocupação internacional em julho de 2022, tendo terminado este estado de alerta em maio de 2023.