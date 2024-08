Barco com corpos de 14 africanos encontrado junto à República Dominicana

As autoridades da República Dominicana anunciaram ter encontrado um barco com os esqueletos de 14 pessoas a bordo, a 10 milhas náuticas (18,5 quilómetros) da costa de Rio San Juan, no norte do país.

Representantes da Proteção Civil dominicana disseram numa conferência de imprensa que, de acordo com a documentação encontrada no barco, os restos mortais poderão ser de pessoas vindas de África, nomeadamente do Senegal e da Mauritânia.

A marinha da República Dominicana disse num comunicado que foi também encontrada no barco uma mochila com 12 pacotes de uma substância, presumivelmente cocaína ou heroína, que foi entregue à Direção Nacional de Controlo de Drogas, para análise.

Os corpos só serão retirados do barco após a fumigação dos sacos mortuários para evitar situações de possível risco para a saúde pública. Uma vez desinfetados, serão transferidos para o Instituto Nacional de Ciências Forenses dominicano.

A localização da embarcação ocorreu após a Marinha ter recebido um alerta de um pescador.

As circunstâncias do sucedido, bem como a identidade das vítimas, estão a ser investigadas.