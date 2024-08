Muitas nuvens nas previsões para esta quarta-feira na Madeira

As previsões para o estado do tempo esta quarta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado e para a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial nas vertentes Norte e terras altas da ilha da Madeira e até

ao fim da manhã.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o vento sopre fraco a moderado, a uma velocidade que oscilará entre os 10 e os 30 km/h, de Norte/Nordeste.

As temperaturas máximas manter-se-ão elevadas, ainda assim, dentro do normal para esta época do ano. Na Madeira, a máxima poderá chegar aos 28ºC, enquanto no Porto Santo os termómetros deverão chegar aos 27ºC. As mínimas serão de 23ºC e 22ºC, respectivamente.

Embora com nuvens no céu, o Índice Ultravioleta estará muito elevado, chegando a 10, numa escala em que 11 é o máximo alcançável. O IPMA e as autoridades de saúde recomendam a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar, ao mesmo tempo que é fortemente recomendado evitar a exposição das crianças ao sol.

No Funchal, conte, igualmente, com períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao mar, conte, na costa Norte, com ondas de Norte com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar vai oscilar entre os 23/24ºC.