Praia das Palmeiras em Santa Cruz foi inaugurada há 34 anos

A Praia das Palmeiras, localizada em Santa Cruz, foi inaugurada há 34 anos, mais concretamente no dia 9 de Agosto. No entanto, a data dessa cerimónia apenas foi revelada dois dias antes, na edição de 7 de Agosto do DIÁRIO.

O complexo está dividido em três zonas distintas. Conta com restaurante/bar, bem como com uma piscina para adultos, outra para criança e ainda uma grande zona de solário e acesso ao mar, através de um cais/pontão.

No mar haviam sido colocadas seis jangadas de apoio aos banhistas e uma linha de balizagem para protecção.

A obra estava avaliada em 110 mil contos e foi inaugurada pelo então presidente do Governo Regional. Alberto João Jardim. A grande novidade, além da prancha de saltos, era a existência de uma baleia/escorrega que, apesar de actualmente estar desactivada, continua a ser uma das imagens de marca deste complexo. A réplica do mamífero é da autoria de Miguel Lacerda, do Museu do Mar de Cascais.