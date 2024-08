Algum trânsito na Via Rápida, nomeadamente na entrada Leste (sentido Machico - Ribeira Brava) para a cidade do Funchal, mas também no centro da capital madeirense, nomeadamente na zona do Campo da Barca, estão a tornar a circulação ligeiramente mais lenta do que tem sido habitual.

Nesta manhã de quarta-feira, pouco há a assinalar do que tem sido notório para todos neste Verão, a acalmia no trânsito, sobretudo durante as manhãs.