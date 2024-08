A comitiva do Marítimo da Madeira Andebol SAD já se encontra em Ystad, sul da Suécia, onde no Sábado, pelas 15 horas, mede forças frente ao vice campeão sueco, o conjuntoYstad IF HF, partida relativa à 1.ª mão, da pré eliminatória da European League 2024/2025.

O segundo jogo, relembre-se, disputa-se dia 6 de Setembro, no Pavilhão do Marítimo. Quem vencer a eliminatória segue para a fase de grupos.