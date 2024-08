Aplicações de encontros para quem não gosta do Tinder

O Tinder é, sem dúvida, uma das aplicações de encontros mais populares do mundo. Ao navegar pela internet, pode encontrar uma grande quantidade de histórias sobre como pessoas se conheceram na plataforma, formaram relacionamentos sólidos e ainda vivem juntas. Mas, ao mesmo tempo, há também muitos utilizadores que estão desapontados com o Tinder. Aliás, partilham histórias de desilusões e desistiram totalmente de usar esta aplicação.

Qual é a razão para tantas pessoas estarem desiludidas com o Tinder?

Hoje, vamos tentar entender essa questão e, ao mesmo tempo, oferecer algumas alternativas para que possa explorar se estiver cansado do Tinder, mas não quiser parar de usar o formato de namoro online.

Fique a conhecer, em detalhe, três motivos pelos quais as pessoas não gostam do Tinder. Certamente podem ser mencionados muitos outros motivos, mas, uma vez que muitos são subjectivos, concentremo-nos apenas naqueles que são factuais, ou seja, aqueles que a maioria dos utilizadores observa.

· A forma como o Tinder funciona: A aplicação é baseada no princípio do deslizamento de perfis, quando os utilizadores seleccionam quem querem conhecer com base em fotos e informações breves sobre as pessoas. Esse formato não permite avaliar objectivamente uma pessoa e entender se vale a pena criar um relacionamento. O resultado poderá ser um grande desperdício de tempo com pessoas que não são adequadas ao seu perfil.

· Os objectivos das pessoas que usam a aplicação são controversos: Algumas pessoas procuram por um relacionamento sério, outras procuram romances de curto prazo ou sexo sem compromisso. Isso pode levar a frustração e conflito de interesses quando os intervenientes não encontram o que desejam ou mentem sobre as suas intenções. De acordo com pesquisas, cerca de 44% dos utilizadores do Tinder nos EUA dizem que usam a aplicação apenas para se divertir ou passar o tempo, enquanto apenas 4% diz que o usa para encontrar um relacionamento sério.

· Existem riscos: De facto, poderá haver golpistas no Tinder e esse tem se revelado um problema sério. Nenhum sistema de moderação pode proteger os utilizadores a cem por cento contra as actividades fraudulentas e os golpistas, muitas vezes, aproveitam-se da credulidade dos utilizadores e da sua ingenuidade quando tentam encontrar o amor. Portanto, se está a namorar em aplicações de namoro populares, permaneça sempre vigilante.

O Tinder não é apenas uma aplicação de namoro, mas um fenómeno social complexo que tem os seus prós e contras. Ao usar o Tinder, algumas pessoas encontram prazer e a oportunidade de expandir o seu círculo social ou, quem sabe, encontrar o amor. Outras ficam apenas desapontadas com os resultados e até abandonam completamente o formato de namoro online.

No entanto, não é preciso agir de forma tão radical. Talvez só precise de experimentar formatos alternativos e mudar a sua abordagem. Falaremos sobre isso a seguir!

O que devem escolher aqueles que estão cansados do Tinder, mas que ainda querem experimentar o namoro online?

Na verdade, há muitas opções. Nem todas são tão famosas e populares, mas muitas pessoas não precisam de tantos utilizadores ao usar a aplicação. Às vezes, é muito mais fácil encontrar parceiros interessantes em serviços de namoro de nicho, que são menos ‘lotados’ do que plataformas com vários milhões de utilizadores. Além disso, não precisa de usar aplicações de namoro tradicionais. Existem outros formatos alternativos.

Espreite as seguintes opções:

· Wingman — uma aplicação de namoro muito incomum na qual pode procurar um parceiro não para si, mas para os seus amigos. Crie um perfil para o seu amigo, preencha as suas informações, conte por que razão o mesmo é incrível e seja um casamenteiro. Esta é uma abordagem não convencional que, no entanto, funciona. Desta forma, pode ajudar os seus amigos a encontrar o amor ou vice-versa.

· Raya — uma rede social privada disponível para dispositivos iOS. É interessante que o aplicativo Raya tenha sido inicialmente posicionado especificamente como um serviço de namoro, mas que, posteriormente, as suas capacidades tenham sido expandidas para ser uma plataforma para ajudar a formar contactos comerciais na indústria do entretenimento. Ainda assim, o Raya é uma óptima opção para conhecer pessoas.

· Tindog — outro aplicativo de namoro muito pouco convencional, onde cria um perfil para o seu cão. Da mesma forma, pode visualizar perfis de outros animais, criar combinações, marcar encontros e passar tempo com os donos dos respectivos animais de estimação. Esta é uma óptima oportunidade para se divertir com amigos de quatro patas e outras pessoas que amam cães.

· Trek — um serviço de namoro para fãs da série Star Trek. O serviço, assim como a série, tem uma comunidade grande e activa, facilitando assim a tarefa de encontrar pessoas com os mesmos interesses. Aqui, poderá até encontrar a sua alma gémea, que compartilha o seu amor por Star Trek.

· Omegle — uma conversa por vídeo que o conecta via vídeo com pessoas aleatórias e lhe permite comunicar sobre vários tópicos. Para procurar por interlocutores com mais precisão, pode usar um filtro com base em interesses, bem como procurar pessoas ao filtrar as opções por país. Se não fizer isso, os encontros aqui são verdadeiramente aleatórios.

· CooMeet — uma excelente alternativa ao Omegle Brasil, que oferece aos utilizadores um filtro de género que nunca comete erros, uma aplicação móvel conveniente, um tradutor de mensagens integrado para poder ter uma comunicação confortável com pessoas de outros países, um excelente sistema de moderação e serviço de suporte. Esta é uma excelente escolha para quem deseja conhecer e se comunicar apenas com pessoas do género oposto.

· Ome TV — outra alternativa ao Omegle, que oferece filtros de género e geográficos. O serviço é bastante simples e minimalista, sendo perfeito até para iniciantes que nunca usaram aplicações por vídeo como o Omegle. Também possui um tradutor integrado para que possa conhecer pessoas estrangeiras.

· Sizzl — um aplicativo de namoro não convencional que não faz uso de algoritmos, perfis, biografias longas ou testes de personalidade. Em vez disso, aqui os encontros acontecem aleatoriamente e nunca sabe que tipo de pessoa estará à sua frente no próximo momento. Aliás, muitas pessoas gostam dessa imprevisibilidade, porque o Sizzl faz lembrar encontros aleatórios que acontecem na vida real.

· Gluten Free Singles — uma aplicação de namoro para pessoas que estão numa dieta sem glúten. Pode ser muito útil para aqueles que desejam conhecer pessoas com a mesma abordagem à nutrição e com quem podem compartilhar uma dieta semelhante. Às vezes, isso é muito mais importante do que pode parecer inicialmente.

Mas é claro que não precisa de abandonar o Tinder e se mudar completamente para outro serviço. Pode combinar o uso de várias plataformas para aumentar as suas possibilidades de sucesso e não perder oportunidades de encontros interessantes. O principal a ter em mente é garantir que o namoro online não comece a consumir muito do seu tempo e que não sacrifique a sua vida real pelo tempo passado na aplicação.

Lembre-se de que hoje existem mais de oito mil sites e aplicações de namoro no mundo (e isso não tem em conta plataformas por vídeo aleatórios, vários fóruns de interesse, redes sociais, entre outras). É fácil se confundir no meio de tanta diversidade, mas certamente não sentirá escassez de serviços interessantes e incomuns.

Experimente algo novo, faça experiências, mude a sua própria abordagem ao namoro. Mantenha o espírito aberto para encontros novos e inesperados. Só assim poderá conhecer pessoas interessantes, com as quais poderá ter um tempo agradável. E, talvez em algum momento, até encontre a pessoa com quem irá decidir compartilhar o seu destino.