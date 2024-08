Viatura embate em montra na rua 5 de Outubro

Um acidente, pouco antes das 22 horas desta terça-feira, terá causado alguns danos na montra de uma loja, na rua 5 de Outubro.

Uma viatura, por motivos que não conseguimos apurar, terá embatido na referida montra, causando danos tanto no automóvel, como no estabelecimento comercial. Ao voltante, segundo nos relataram testemunhas no local, seguia uma condutora, que terá sofrido alguns ferimentos.