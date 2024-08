Imagens captadas por drone mostram rasto de destruição deixado pelo incêndio

Um casal de criadores de conteúdos digitais divulgou, no seu canal de YouTube, imagens captados por drone que mostram rasto de destruição deixado pelo incêndio na Madeira.

No vídeo é possível ver o antes e o depois do incêndio.

O incêndio deflagrou, no dia 14 de Agosto, nas serras da Ribeira Brava, propagando-se progressivamente aos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e, através do Pico Ruivo, Santana.