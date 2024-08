Encontre a solução ideal para se livrar das olheiras

Uma das queixas mais comuns dos pacientes em consulta é o olhar cansado que persiste mesmo com uma boa noite de sono – as famosas olheiras! Podem ser profundas, com coloração escura, com flacidez da pele, ou mesmo com bolsas. Em qualquer dos casos, a Magic Skin Clinic tem a solução para si.

O termo ‘olheiras’ refere-se à região das pálpebras inferiores que, por vezes, se encontra mais acentuada, em desarmonia com o restante rosto. Isso pode ocorrer por diferentes motivos, tanto por alteração da coloração, quanto do volume e/ou da textura da pele dessa região. Fique a conhecer os casos mais frequentes:

Olheiras com rugas e flacidez

Acontece quando temos pele em excesso na pálpebra inferior, associada muitas vezes a pequenas rídulas que agravam com um simples sorriso.

Tratamento: Dependendo do grau de flacidez, pode ser feita uma hidratação com ácido hialurónico e vitaminas.

Olheiras pigmentadas – escuras

Estas olheiras normalmente têm uma coloração acastanhada e devem-se à acumulação de melanina na região. Normalmente, surgem em pessoas com alguma tendência genética para a hiperpigmentação, pelo que é necessário evitar a exposição solar na área.

Tratamento: Cosmético despigmentante aconselhado pelo profissional.

Olheiras estruturais – profundas

São olheiras que se devem à depressão do sulco lacrimal, a uma cavidade do globo ocular mais profunda, criando uma sombra na pálpebra inferior.

Tratamento: Ácido hialurónico.

Seja qual for o seu caso, a Magic Skin Clinic dispõe de profissionais altamente especializados para atender às suas necessidades. Há uma série de tratamentos à sua espera na clínica.

