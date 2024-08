O Madeira Andebol SAD venceu hoje em Las Palmas, Gran Canária, a formação sueca do Boden por 20-18, com as duas formações empatadas no final da primeira parte a 9 golos.

Este foi o segundo encontro das andebolistas madeirenses no III Torneio Internacional Gran Canária Isla Europea del Deporte, evento que termina amanhã, quando a equipa comandado pela técnica Sandra Martins Fernandes defrontar às 12 horas o Rocasa, conjunto que milita na Liga de Espanha.