Grupo de Folclore de Machico realiza amanhã o XIV Encontro de Folclore no concelho

O Grupo de Folclore de Machico irá realizar o XIV Encontro de Folclore de Machico, este domingo, pelas 18h30, no Largo da Praça.

O espectáculo contará com a presença dos grupos de folclore de Machico, Grupo Associativo de Divulgação Tradicional de Forjães, de Esposende, Braga, Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja, Lisboa, Grupo Cultural Cuniburo do Equador e Grupo Folclórico da Casa do Povo da Madalena do Pico, Açores.

Este encontro realiza-se no Dia da Festa do Senhor (Santíssimo Sacramento) na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, e celebra 'As Romarias'.

As romarias, antigamente, eram o principal divertimento do povo. Em todas as paróquias da Madeira celebram-se festas religiosas, com rituais sagrados e profanos, como acontece em Machico com a Festa do Santíssimo Sacramento ou a do Senhor do Milagres. Os romeiros acorriam aos arraiais e vivenciavam situações únicas: os despiques ou brincos, a ornamentação das ruas, com verduras, flores, bandeiras e iluminação, o coreto e a banda a tocar, o fogo preso, a espetada em pau de louro acompanhada pelo bolo do caco e pelo vinho seco com laranjada, entre outras tradições que são necessárias manter para a afirmação da identidade regional.

O Encontro de Folclore de Machico é organizado pelo Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, Junta de Freguesia de Machico, Paróquia de Machico, GESBA e conta com a colaboração dos grupos de folclore da Ponta do Sol e de Gaula.