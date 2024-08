Colocada calha metálica no Complexo Habitacional de São Gonçalo

A Câmara Municipal do Funchal, em articulação com a Investimentos Habitacionais da Madeira, já colocou a calha metálica no Complexo Habitacional de São Gonçalo, como tinha prometido aos moradores na passada sexta-feira.

Tal como DIÁRIO noticiou, alguns moradores do Conjunto Habitacional de São Gonçalo II tinham vindo a queixar-se do estado em que se encontram as esquinas da entrada do prédio, acusando as equipas de recolha de lixo da Câmara Municipal do Funchal de “não terem o mínimo cuidado no momento da recolha”. Afirmaram ainda que “os caixotes são atirados contra a parede”, o que, para além do estrago, passava uma má imagem na entrada destes apartamentos que foram reabilitados recentemente, motivo pelo qual pediram uma intervenção urgente.

O problema foi solucionado esta terça-feira.