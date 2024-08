Madeira Andebol perde na estreia

A formação do Madeira Andebol SAD, iniciou a sua participação no III Torneio Internacional Gran Canária Isla Europea del Deporte, perdendo frente ao Zonzamas de Canárias por 24-22, com 12-10 ao intervalo favorável às madeirenses.

Este foi claramente o primeiro teste competitivo para a equipa, que certamente vai neste evento à procura de integrar as melhores soluções para o futuro. Um bom ensaio em termos de crescimento do grupo de trabalho. Amanhã, o Madeira Andebol SAD volta a entrar em acção frente ao Boden da Suécia, partida agendada para as 18 horas.