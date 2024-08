Caos no Aeroporto de Lisboa deixa porto-santenses ‘em terra’

Duas mulheres porto-santenses dizem ter perdido hoje o avião com destino ao Porto Santo devido ao caos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Segundo relataram ao DIÁRIO, as passageiras deveriam embarcar no voo TAP com chegada prevista à ilha dourada às 11h05, mas acabaram por ficar ‘em terra’ devido à demora neste aeroporto.

Segundo afirmaram, demoraram uma hora a fazer o check-in e mais uma hora a passar pelo controlo de segurança e Raio-X. Quando se aperceberam o avião já tinha partido para o destino, o que as deixou bastante indignadas.

As passageiras dizem agora estar no balcão da TAP a tentar que a companhia solucione o problema.

Referiram ainda que o mesmo aconteceu com outros passageiros que pretendiam viajar na mesma companhia de Lisboa para a Madeira.