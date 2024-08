Falta de mão-de-obra e o custo de vida em Inglaterra preocupam madeirenses em Londres

Naquele que é o quinto e último dia de visita oficial de Sancho Gomes, director regional das Comunidades e Cooperação Externa, à Ilha de Jersey, por ocasião do 'Portuguese Food Festival', o governante aproveitou a passagem por Londres, esta segunda-feira, para reunir com o conselheiro José Silva e para falar com membros da comunidade, incluindo empresários madeirenses. O 'Brexit', o funcionamento do consulado, o custo de vida e a falta de mão-de-obra no Reino Unido foram algumas das questões abordadas no encontro.

Sancho Gomes na cerimónia de abertura do 'Portuguese Food Festival' em Jersey Decorreu esta tarde a abertura oficial do 'Portuguese Food Festival' que se realiza no People´s Park na cidade de Saint Helier, capital da Ilha de Jersey, realizada pelo conselheiro das Comunidades Madeirenses nas ilhas do Canal, João Carlos Nunes, que contou com a presença do director regional das Comunidades e da Cooperação Externa, Sancho Gomes, nesta que é a sua primeira visita oficial à diáspora insular.

“Os madeirenses residentes no Reino Unido já ultrapassaram os constrangimentos do Brexit”, assegurou Sancho Gomes, citado em comunicado de impresa.

Por outro lado, realçou que “a comunidade continua a ser exemplar”, quer ao nível da integração plena, quer ao nível dos contributos económicos para o país de acolhimento e para a Região.

“Estive em vários estabelecimentos comerciais de madeirenses em Londres e em outros, onde a maior parte dos colaboradores são naturais da Madeira. Os madeirenses destacam-se, de facto, pela sua capacidade de trabalho, pelo empreendedorismo e pela criatividade. São uma comunidade sólida, dinâmica e coesa, que traz mais valias para o tecido económico deste país de acolhimento”, reiterou o director regional das Comunidades.

Sancho Gomes também falou sobre outras duas questões que afligem os madeirenses: a falta de mão-de-obra e o custo de vida em Inglaterra.

“A falta de mão-de-obra, um fenómeno que atinge toda a Europa, tem levado os empresários madeirenses em Londres a fazerem alguns ajustes, por exemplo encerrando os estabelecimentos duas vezes por semana”, explicou Sancho Gomes.

No que respeita ao custo de vida, o governante ouviu aquilo que a comunidade transmitiu. “Os nossos conterrâneos tem vencimentos médios bons aqui na Inglaterra. No entanto, tal como no resto da Europa, o custo de vida está mais elevado”. Ainda assim considerou que “o balanço que a nossa comunidade faz é francamente positivo”.

Sobre o Consulado-Geral de Portugal em Londres, Sancho Gomes notou “uma satisfação generalizada” por parte da comunidade, face ao trabalho que tem sido desenvolvido pelo recém nomeado cônsul-geral.

“Sendo certo que ainda há algum atraso nos processos e nas marcações, a comunidade está satisfeita com o dinamismo imposto pelo novo cônsul, que para além de ter acelerado os trâmites, também optou por abrir as portas do consulado aos sábados”, complementou.

Sobre a visita oficial a Jersey, passando por Londres, Sancho Gomes faz também um “balanço positivo” já que a comunidade se mostra "coesa, unida, pujante, empreendedora e plenamente integrada, trazendo mais valias para o país de acolhimento", o que “é um verdadeiro motivo de orgulho para a Madeira e para todos os madeirenses”, vincou.