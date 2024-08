Acidente entre duas viaturas causou estrago em montra

Ontem, pelas 21h20, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados à Rua 5 de Outubro, no Funchal, mais precisamente no cruzamento com o Largo da Saúde, para acudir uma colisão entre duas viaturas que causou dois feridos, sendo que um dos carros entrou por uma montra dentro.

Agora sabe-se que foi essa a causa do acidente e as consequências, além dos danos nas viaturas e montra, foram assistidos e transportados para o hospital duas pessoas. Uma mulher de 65 anos, com queixas na coluna cervical, foi apoiada pelos BVM, enquanto um homem, com problemas cardíacos, foi transportado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Os BVM também mobilizaram uma viatura para deitar farelo na via.

Foto Google Streetview

Também ontem, um despiste de motociclo, ocorrido pelas 19h000 no Caminho do Terço, zona do Transval, feriu uma jovem de 18 anos. Com queixas na coluna, foi transportada ao hospital.