Madeira 'sai do radar' dos jornais nacionais

Bom dia. Sexta-feira, 23 de Agosto de 2024, eis as principais páginas dos jornais nacionais publicados em Portugal.

No semanário Expresso:

- "PSD junta Leonor Beleza à lista de candidatos a Belém"

- "Restaurantes estão a cobrar preços diferentes a portugueses e a estrangeiros"

- "Plano recusado dava apoios imediatos à Madeira"

- "Kamala ganha fôlego, Trump já prepara o contra-ataque"

- "Médicos estrangeiros preferem privados ao SNS"

- "Lisboa entre as cidades europeias a abrir mais hotéis"

- "Oferta de quartos para estudantes duplica, mas preços não param de subir"

- "A nova vida de António Costa em Bruxelas"

- "Taça América, a regata dos iates voadores"

- "Sousa Tavares e Bugalho regressam"

- "75 mortos por afogamento"

- "Jornalistas sofrem pressão na Madeira"

- "Morreu José Guilherme"

No Nascer do Sol:

- "Doentes do privado 'entopem' hospitais públicos"

- "Bastonário da Ordem dos Médicos. 'O Ministério da Saúde não quer saber se a operação correu bem ou mal. Só quer números'"

- "Menstruação. CDS distancia-se do Governo e avança com requerimento"

- "Eleições. Governo pisca o olho aos pensionistas"

- "Raquel Henriques da Silva. 'Interesso-me imenso por artistas que ninguém conhece'"

- "Segurança. José Casimiro Morgado deve ser o novo SSI"

- "Alice Pinto Coelho 1938-2024"

- "Obituários. Gena Rowlands e Alain Delon"

No Correio da Manhã:

- "Caçado pela PJ no Porto. Predador sexual faz chantagem com vítimas"

- "Professores deslocados recebem até 300 Euro"

- "Luís Montenegro em férias de luxo no Brasil"

- "José Guilherme. Morreu o homem que deu 14 milhões a Salgado"

- "Farense-Sporting. Amorim quer ganhar em Faro e só depois pensa nos dragões"

- "Deniz Gul. FC Porto contrata avançado sueco"

- "Marroquino. Benfica garante lateral El Quandi"

- "Com retroativos. Governo aprova suplemento de risco para polícias"

- "Economia. Cai poupança em certificados de aforro"

No Público:

- "Coordenador de segurança interna já saiu sem Governo ter arranjado sucessor"

- "Streaming. A música gravada voltou a dar muito dinheiro, mas não aos músicos"

- "Subsídio de alojamento abre cisão entre professores deslocados"

- "Presidenciais. BE recusa frente de esquerda para Belém com Centeno"

- "Queixas de imigrantes. AIMA contrata advogados para se defender em tribunal"

No Jornal de Notícias:

- "Queixas por agressões a professores duplicam"

- "Sueco Deniz Gul reforça FC Porto"

- "Restauração e alojamento dão nova vida às estações"

- "Matosinhos. Filmava mulheres e usava vídeos íntimos para chantagem sexual"

- "Braga-Rapid Viena 2-1. Liga Europa. Arte de Zalazar deixa minhotos em vantagem no play-off"

- "Ciclismo. JN renova aposta com oito dias de Grande Prémio"

- "Porto. Feira do Livro arranca hoje com Marcelo de visita"

- "Música. Evolução de decibéis agita noites de Vilar de Mouros"

- "Verão. Oceana Basílio no paraíso da ria Formosa"

No Diário de Notícias:

- "'Tem havido decisões perniciosas ao Estado com a limpeza a eito de altos quadros'. José Luís Carneiro [ex-ministro da Administração Interna] em entrevista DN/TSF"

- "Parpública. Administração também está de saída"

- "João Pedro Marques, historiador e investigador. 'A escravidão é uma velhíssima instituição. Não foi inventada pelos europeus quando chegaram a África'."

- "De Alfama à Igreja de São Domingos: um roteiro da escravatura em Lisboa"

- "Eurostat. Mercado de trabalho rejeita quase 18% dos recém-licenciados, um dos piores registos da União Europeia"

- "França. Macron em consultas no Eliseu para cozinhar solução de governo"

- "Música. Xavier Rudd, cantor e compositor australiano, apresenta concerto em Lisboa"

No Negócios:

- "Governo quer dar nova vida à Parpública e afasta gestão"

- "#Os Mais Poderosos 2024. #12 Paula Amorim teve um ano bom na Galp, com a aposta na Namíbia a correr de feição, mas o novo hotel de luxo ardeu. #11 Miguel Stilwell cumpriu o primeiro mandato na EDP. Houve desafios e ventos favoráveis nas renováveis"

- "Quanto vale o amor? O negócio das aplicações de encontros"

- "SIBS atira decisão sobre custo das transferências para os bancos"

- "Juros. Salários em queda dão fôlego a novo corte do BCE"

- "Matérias-primas. Escalada do ouro traz à memória ano de 2007"

- "Modelo de governação muda para dar gás ao PRR"

No O Jornal Económico:

- "Cepsa avisa para entrada de combustível ilegal em Portugal"

- "'Precisamos de mão de obra e de um sistema migratório que funcione' [CEO da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, Thorsten Kotschau]"

- "Vanguard e Amorim juntam-se para ação milionária pelo acesso à praia na Comporta"

- "Kamala Harris embala para campanha, mas sem programa económico"

- "Et cetera. O ano corre para ser o mais quente de que há registo. Perceber as vagas de calor e o papel que as cidades podem desempenhar é prioritário"

- "BCP triplica na valorização da banca europeia. Ganhou 2,7 mil milhões de euros desde o início do ano"

- "Colares Capital e Incus investem mais 10 milhões de euros em armazéns para self-storage"

- "Portuguesa Litehaus está a vender primeira moradia de luxo com impressão em 3D. Custa 15 milhões"

- "Primeira licenciatura em Saúde Pública vai nascer no privado"

- "Imposto para super-ricos tem um 'universo vazio' em Portugal"

- "Sonatural falha venda a fundo e avança para processo de recuperação"

No O Jogo:

- "FC Porto. Deniz Gul chega para o ataque"

- "Conversas com Francisco Moura e pressão por Nehuén Pérez"

- "Braga-Rapid Viena 2-1. Valsa ainda vai a meio"

- "Farense-Sporting. 'Queremos sempre a primeira opção'. Rúben Amorim projeta o jogo de Faro com um olho no mercado"

- "Técnico admite que lhe custou perder Mateus Fernandes"

- "Benfica. Zeki Amdouni pode render Artur Cabral"

- "V. Guimarães. Basaksehir avança por Ricardo Mangas"

No A Bola:

- "Benfica tenta Amdouni"

- "Corinthians avança por Artur Cabral"

- "Renato Sanches corre para a estreia"

- "FC Porto. Francisco Moura é alvo para a esquerda"

- "Deniz Gul fechado por 4,5+0,5 milhões"

- "Sporting. Amorim disposto a esperar por Ioannidis"

- "Arábia Saudita. João Cancelo reencontra Jesus no Al Hilal"

- "Liga Europa. 'Play-off' 1.ª mão. Reviravolta depois da oferta. SC Braga 2-1 Rapid Viena"

- "Seleção. Roberto Martínez tem 'porta aberta' para Pedro Gonçalves"

E no Record:

- "Benfica. Amdouni na mira"

- "Farense-Sporting. Amorim não desiste de Ioannidis"

- "FC Porto. Deniz Gul fechado por 5 anos"

- "Liga Europa. Sp. Braga-Rapid Viena (2-1). Vantagem magra"

- "Velejadores Diogo Costa e Carolina João foram 5.º em Paris: 'Aspiramos sempre a mais'"

- "Supertaça feminina. Benfica-Sporting. Dérbi para abrir o apetite"