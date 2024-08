Pelo menos 2 mortos em ataque a cidade libanesa até agora fora do radar israelita

Pelo menos duas pessoas morreram e quatro ficaram gravemente feridas hoje num bombardeamento israelita a Marjayoun, sul do Líbano, no primeiro ataque à cidade em mais de dez meses de fogo cruzado entre o grupo xiita Hezbollah e Israel.

"O ataque do inimigo israelita à cidade de Marjayoun causou, num balanço preliminar e não-definitivo, a morte de duas pessoas e quatro feridos graves", declarou o Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde Pública libanês em comunicado.

As ambulâncias ainda estão a transportar as vítimas para hospitais da zona, segundo a nota de imprensa.

Por seu lado, a Agência Nacional de Notícias libanesa (ANN) informou que o bombardeamento foi realizado por um 'drone' (aeronave não-tripulada), que disparou sobre um veículo numa praça da cidade.

Marjayoun é de maioria cristã e até agora não tinha sido alvo de qualquer ação israelita, tal como outras cidades do sul do Líbano que também não são predominantemente xiitas e, por isso, não são consideradas bastiões do Hezbollah.

Na cidade, como noutras do chamado "corredor cristão", só parte da população abandonou as suas casas nos últimos meses.

Desconhece-se ainda quem viajava no veículo atacado ou se se trataria de elementos do grupo xiita libanês.

A maioria dos bombardeamentos seletivos contra veículos tem como alvo combatentes daquele movimento armado, embora por vezes também sejam dirigidos contra outras formações, como o que na passada sexta-feira matou um comandante do grupo islamita palestiniano Hamas em Sidon, no sul do Líbano.

Israel tem aumentado este tipo de ataques ao país vizinho desde que, em finais de julho, as tensões se intensificaram após os assassínios do principal comandante militar do Hezbollah, Fuad Shukr, em Beirute, e do líder político do Hamas, Ismael Haniyeh, em Teerão.

Também hoje, um ataque israelita na localidade fronteiriça de Blida fez pelo menos um morto, segundo o Ministério da Saúde Pública libanês.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram que a sua aviação tinha "bombardeado estruturas militares do Hezbollah", na região de Blida.

Antes, pelo menos 17 pessoas ficaram feridas, quatro delas com gravidade, num bombardeamento israelita em Abbasiyeh, no sul do Líbano, ao qual o grupo xiita Hezbollah respondeu com lançamento de 'rockets'.

O Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde Pública libanês confirmou em comunicado que o ataque fez 17 feridos, incluindo alguns menores, e que todos foram transferidos para dois hospitais.

O bombardeamento, que teve como alvo uma motorizada, causou também danos materiais significativos numa série de propriedades e casas localizadas nas proximidades da rotunda onde os mísseis caíram, segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano (ANN).

O Hezbollah respondeu à ação lançando 'rockets' Katyusha contra a cidade israelita de Kiryat Shmona, no norte do país vizinho, segundo um comunicado divulgado pelo movimento libanês.

No comunicado, o Hezbollah referiu que o bombardeamento contra Abbasiyeh provocou ferimentos em civis, embora não tenha especificado quem viajava na moto atacada ou se o objetivo principal era algum dos seus membros.

A maioria destes ataques direcionados a veículos são geralmente dirigidos contra os seus combatentes, embora por vezes também tenham como alvo outras organizações.

Hoje, o mediador norte-americano Amos Hochstein visitou Beirute, no âmbito da sua missão de tentar reduzir a tensão entre o Hezbollah e Israel, quando crescem os receios de uma guerra aberta entre as partes, como já ocorreu em 2006.