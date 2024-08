Base aérea da NATO na Alemanha aumenta nível de segurança face a potencial ameaça

A base aérea da NATO na cidade alemã de Geilenkirchen aumentou o seu nível de segurança em função de informações dos serviços de inteligência que "indicam uma potencial ameaça".

"Todo o pessoal não essencial para a missão foi enviado para casa como medida de precaução. A segurança do nosso pessoal é a nossa máxima prioridade. As operações continuam como previsto", indicou a base em comunicado publicado na rede social X.

As Forças Armadas alemãs aumentaram recentemente as medidas de segurança das suas bases, depois de incidentes em vários pontos do país, incluindo Geilenkirchen, que estão a ser investigados pelas autoridades como alegadas operações de sabotagem contra o Exército.