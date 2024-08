Miguel Albuquerque e Pedro Ramos acompanham a operação no Pico do Areeiro.

Os governantes regionais vão acompanhar a operação dos aviões Canadair, que devem descolar em breve do aeroporto do Porto Santo, e começar a efectuar descargas no Maciço Montanhoso Central.

Nesta altura, é bem visível, do Pico Areeiro, o agravamento do fogo.