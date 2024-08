"Esta estratégia [do uso dos Canadair] não tardou"

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, voltou a frisar que a estratégia para a adopção dos aviões Canadair, no combate ao incêndio que lavra na Madeira há mais de uma semana, "não tardou" e que não existiu pressão por parte do Governo da República.

A estratégia não tardou. Nós adoptamos quando foi possível. Os Canadair só podem intervir numa situação onde não existem aglomerados urbanos nem agricultura. Cada avião destes despeja cerca de 7 toneladas, portanto mata pessoas e destrói casas. E aqui, a única hipótese que nós tivemos foi quando o fogo saiu do Pico do Cardo para a Cordilheira Central e logo que nos apercebemos da evolução do fogo começamos a tratar de accionar o mecanismo e o apoio Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

"Se conseguimos debelar esta frente de fogo, o assunto fica solucionado", frisou, acrescentando que os primeiros despejos dos aviões da Força Aérea Espanhola foram cerca de 7 toneladas de água. "O nosso helicóptero leva menos de mil litros, portanto isto foram cerca de sete viagens de helicóptero", referiu, mostrando-se convicto de que será possível debelar o incêndio se a operação continuar hoje e sexta-feira.

Quanto ao abastecimento destes meios aéreos estar a ser realizado no Aeroporto do Porto Santo e não no Aeroporto da Madeira, o governante explicou que os pilotos espanhóis, que comandam estes aeronaves "não estão testados e habilitados" a operar nas instalações localizadas em Santa Cruz, que tem "particularidades especiais como toda a gente sabe".

"Por isso, tivemos que encontrar uma solução para estes aviões pousarem e abastecerem e foi o Porto Santo", disse, acrescentando que também foi necessário adaptar as mangueiras de pressão para encher os depósitos das aeronaves. "E conseguimos fazê-lo num tempo recorde", destacou.