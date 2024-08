Alertas de sabotagem em bases militares na Alemanha

Uma base militar aérea alemã, ativa no apoio à Ucrânia, foi hoje encerrada provisoriamente devido a receios de sabotagem, enquanto era emitido um alerta de segurança numa outra instalação da NATO, anunciaram as autoridades.

As Forças Armadas alemãs (Bundeswehr) declararam que "ao início da manhã foi detetado um buraco na vedação da caserna de Cologne-Wahn", no oeste da Alemanha, "perto da instalação de água potável" do complexo. "Não foram encontrados o ou os autores", acrescentou na sua conta da rede social X.

"A água potável do quartel está a ser controlada como medida de segurança", sublinhou a Bundeswehr, acrescentando que o quartel acabou por ser reaberto após algumas horas sem permitir entradas ou saídas.

Em Berlim, um porta-voz do Ministério da Defesa considerou que a presumível intrusão "também suscita suspeitas de sabotagem".

No total, 4.300 soldados e 1.200 empregados civis estão colocados nesta base, considerada essencial no apoio militar alemão à Ucrânia. Inclui postos de comando e gabinetes militares e civis do Exército alemão.

Por sua vez, a base aérea da NATO de Geilenkirchen, onde estão estacionados aviões de reconhecimento AWACS, ocorreu na noite de terça-feira "uma tentativa de intrusão", disse a Aliança Atlântica em comunicado.

"O incidente está a ser alvo de um inquérito" da polícia civil. Como é hábito na sequência de semelhante incidente, a base procedeu a uma inspeção completa da instalação e das pessoas que aí se encontravam", acrescenta a NATO.

"Esta operação decorreu com sucesso", prosseguiu.

A Aliança Atlântica precisou que procedeu a verificações de rotina de aprovisionamento de água nesta base, também situada no oeste da Alemanha perto dos Países Baixos e da Bélgica, após o incidente em Colónia.

A organização militar ocidental assegurou ainda que a base de Geilenkirchen "continua a funcionar normalmente".

O presidente da comissão de Defesa do parlamento alemão, Marcus Faber, sugeriu que o Presidente russo Vladimir Putin pode estar envolvido nas suas supostas tentativas de sabotagem.

"Podemos imaginar que um ator de primeiro plano possa demonstrar as suas capacidades de sabotagem. Quem tem o maior interesse nisso, é Putin", disse Faber ao diário alemão Bild.