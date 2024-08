Incêndio em direcção à Achada do Teixeira gera preocupação

O presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, mostra-se bastante apreensivo com o avançar das chamas no Pico Ruivo.

Segundo explicou ao DIÁRIO, neste momento mantêm-se duas frentes activas, uma para o lado do Pico Canário e outra que está a gerar ainda mais preocupação, pois ameaça ir para a Achada do Teixeira e também na direcção da Hidroeléctrica, na Fajã da Nogueira.

Dinarte Fernandes referiu que o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil já esteve no terreno a fazer o reconhecimento e disse ainda que no local encontram-se elementos dos Bombeiros Voluntários de Santana e da Polícia Florestal, que estão a tentar impedir a propagação do fogo.

No entanto, o autarca reconhece que possivelmente será necessário pedir reforço de meios dado o avançar das chamas.

Além do presidente da Câmara Municipal de Santana, no Pico Ruivo encontram-se também o comandante dos Bombeiros Voluntários de Santana e o presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

Os acessos ao Pico Ruivo e ao Pico do Areeiro continuam encerrados neste feriado.