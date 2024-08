Carro incendiou-se na Achada do Teixeira

Um carro incendiou-se esta tarde no parque de estacionamento da Achada do Teixeira, em Santana.

Segundo foi possível apurar, o fogo surgiu no interior do veículo e foi combatido pelo proprietário que se apercebeu do sucedido.

Os Bombeiros Voluntários de Santana foram chamados ao local mas o incêndio já estava extinto.

Não houve registo de feridos.