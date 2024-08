Albuquerque é "monstrinho" pior do que Alberto João Jardim

Joaquim Jorge, fundador do Clube dos Pensadores, arrasou toda a gestão de Miguel Albuquerque em virtude do incêndio que tem assolado a Região desde quarta-feira e lamenta que o chefe do executivo madeirense continue "com o seu lado errático e cabotino".

No espaço de opinião que tem reservado no jornal on-line português 'Notícias ao Minuto', o biólogo diz que o presidente do Governo Regional é "um monstrinho a pensar e a agir" e que "Alberto João Jardim era muito melhor em todos os aspectos".

"Este senhor que se julga o maior e o melhor que pensa que não precisa de ninguém. Recebeu mal Luís Montenegro, que a seguir foi primeiro-ministro. Com os problemas com a justiça já não deveria ser presidente do governo regional da Madeira. Agora teve a sua terra a arder e inicialmente recusou apoio e ajuda. Até onde vai o convencimento e a arrogância deste senhor? Vai até onde o povo da Madeira quiser", escreve o cronista.

Albuquerque atira-se aos “abutres políticos” e “treinadores de bancada” O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acusou as vozes críticas da área política e sociedade civil de serem “abutres políticos” e “treinadores de bancada sem conhecimento técnico”.

Este senhor é um “monstrinho” a pensar e a agir. Os madeirenses que se lixem, 'eu é que mando e faço o que quero'. Pensa ele, até um dia... Num caso destes de calamidade pública, em que estão em jogo vidas humanas, o governo regional nem sequer deveria ter grande voto na matéria, e muito menos ser Paulo Rangel a pedir se podia ajudar?! Joaquim Jorge

O colunista do 'Notícias ao Minuto' lembra ainda, neste artigo de opinião, que a Região Autónoma da Madeira "faz parte de Portugal e da União Europeia", pelo que a "autonomia não é o mesmo que independência".

"O Continente não pode somente servir para o que interessa! A Madeira não pode ser governada por petulantes, insolentes, presunçosos, 'snobs' ou vaidosos", rematou.